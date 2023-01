Les recommandations du Tofâ pour éviter les accidents en 2023

Les dignitaires des cultes endogènes du Bénin ont procédé fin 2022, à la consultation divinatoire annuelle du Tofâ. Le principal signe révélé à cette occasion solennelle de consultation des dieux, est le Sa-Tchè.

Ce signe selon les explications des garants de la tradition, annonce des opportunités pour une stabilité financière en 2023. Au-delà de la prospérité annoncée, des évènements dramatiques (maladies, accidents de circulation, etc) pourraient survenir du fait de l’action des ‘’forces du mal’’.

Les dignitaires des cultes endogènes au cours de la séance de consultation avaient invité les populations à la prudence sur les axes routiers. Pour éviter toute situation dramatique, il est conseillé de renforcer sa protection en ce qui concerne les accidents de circulation.

Les nombreux cas d’accidents enregistrés le weekend écoulé, et en début de semaine du 30 janvier suscitent des interrogations. Les sacrifices recommandés ont-ils été accomplis ? Peut-on se demander.

Le Sa-Tchè, selon les prêtres du Fâ, annonce par ailleurs la discorde. Ils exhortent les uns et les autres à privilégier le dialogue pour préserver la paix.

La consommation des céréales grillées (pop corne, arachides grillées, etc), est déconseillée. Il en est de même de la viande du poulet, et de la moutarde.

Les citoyens détenteurs du Fâ, sont invités à nourrir leur Fâ, surtout, avec l’igname. Les divinités à implorer selon le Tofâ, sont le Sakpata, Dan, Tohossou, et Minonan.

