Les recommandations du PRD au président TALON

Le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) a fait des recommandations au chef de l’Etat Patrice Talon à l’issue de son Université de Vacances tenue samedi 30 octobre 2021.

« Les militants du PRD encouragent vivement le Président Patrice Athanase Guillaume Talon et son Gouvernement à engager des actions permettant de réaliser les performances découlant du contenu social de son quinquennat ». Telle est la recommandation du PRD à l’issue de son Université de Vacances tenue, samedi 30 octobre 2021, sur le thème ‘’Pour une appropriation du contenu social du Programme d’Actions du Gouvernement’’.

Les militants ont également réaffirmé leur « soutien total » au Chef de l’Etat et à son Gouvernement « en vue de la réussite de son quinquennat 2021-2026.

Lors des travaux de l’Université de Vacances, les réformes engagées par le gouvernement ont été présentés aux militants par le ministre des affaire sociales et de la microfinance Véronique Tognifodé et le secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji.

3 novembre 2021