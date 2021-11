Les recommandations de la Police aux usagers des banques

La Police républicaine alerte sur des cas de vol à l’arraché et exhorte les usagers des banques à utiliser des moyens de transport plus sécurisés.

Le directeur général de la Police républicaine, Soumaïla Yaya, a alerté sur une menace qui plane sur les usagers à leur sortie des banques et autres structures financières dans les villes et agglomérations.

Le Dgpr a dénoncé un certain nombre de comportements qui sont sources d’insécurité pour les usagers des structures financières. Il s’agit des citoyens qui, après les opérations bancaires, se font transporter par des taxi-motos avec d’importantes sommes d’argent au vu et au su de tout le monde. « (…) D’autres, sans avoir déposé lesdites sommes en lieu sûr, prennent le risque de se balader de boutique en boutique, devenant ainsi des proies faciles aux divorcés sociaux.

Il n’est pas aussi rare de constater que parallèlement à cette pratique, des opérateurs économiques, dans une désinvolture à nulle autre pareille, continuent de confier de grosses sommes d’argent à des employés, pour la plupart de moralité douteuse, pour des mouvements bancaires, qui se soldent souvent par des braquages à la limité simulés », a déploré Soumaïla Yaya, dans un communiqué radio-télévisé en date du 11 novembre 2021.

Le Dgpr exhorte les usagers des banques à « utiliser les moyens de transport plus sécurisés ».

Quant aux opérateurs économiques, ils sont invités à « faire de preuve de prudence et à demander au besoin l’assistance des services de sécurité en cas d’importantes transactions bancaires. Il est recommandé aux responsables des structures bancaires ou assimilées à « veiller au bon fonctionnement des caméras de surveillance dans leurs établissements respectifs et à dénoncer systématiquement tout individu dans une position suspecte ».

Le Dgpr rassure de ce que les unités de la Police sont en veille permanente pour la sécurité des usagers des différentes institutions financières.

Marc MENSAH

