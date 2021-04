Les recommandations de la Plateforme électorale pour le scrutin

Dans le cadre de l’élection de ce dimanche 11 avril, la plateforme électorale des Organisations de la Société Civile (Osc) a fait des recommandations au gouvernement, au peuple, aux forces de l’ordre et à toutes les autres institutions associées à l’organisation du scrutin. Ces recommandations ont été rendues énumérées, samedi 10 avril 2021, lors de la conférence d’installation de la Salle de Situation électorale, à l’hôtel du Lac à Cotonou.

Le gouvernement doit instruire les forces de défense et de sécurité à la retenue dans l’usage de la force dans le maintien de l’ordre impliquant les populations ; éviter toute interférence dans la conduite du processus électoral, la compilation et la proclamation des résultats ; faire un geste de compassion et d’assistance à l’endroit des victimes et des familles endeuillées du fait des violences pré-électorales : voilà quelques recommandations de la plateforme électorale des Organisations de la Société Civile (Osc) à l’endroit des autorités.

Quant à la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), elle est appelée à veiller à la disponibilité du matériel électoral en quantité suffisante dans tous les postes de vote et à faire respecter les mesures barrières dans les centres de vote.

Aux forces de défense et de sécurité, il est demandé de veiller au respect des droits humains et au professionnalisme lors de leur mission de sécurisation.

Selon les OSC, la continuité et la qualité des services de téléphonie et d’internet doivent être garanties ce dimanche 11 avril, jour du scrutin.

Quant aux leaders d’opinion, de la société civile et les organisations intergouvernementales, ils sont invités à œuvrer pour un retour au calme.

À la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la Communication (HAAC), les OSC recommandent, de faire le suivi du respect des dispositions s’appliquant à la couverture médiatique et au traitement de l’information en période électorale.

« Aux populations, éviter tout recours à la violence pour la préservation de la paix et de la cohésion nationale, respecter strictement les mesures barrières contre la Covid-19 prévues par la CENA pour la sécurité collective, éviter la destruction des infrastructures et autres biens (...), éviter de compromettre la libre circulation des personnes et des biens (...), éviter les actes et propos régionalistes et xénophobes », a exhorté la plateforme électorale des Organisations de la Société Civile (Osc) dans une déclaration lue par le révérend Nicodème Allagbada.

