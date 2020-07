En Conseil des ministres ce mercredi 22 juillet 2020, le gouvernement a décidé de la transmission à l’Assemblée nationale pour autorisation de ratification, les protocoles additionnels à la convention d’Abidjan.

Selon le Conseil des ministres, le Bénin a ratifié en 1997 la convention relative à la coopération en matière de protection, de gestion et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de l’Atlantique et des régions de l’Afrique de l’Ouest, du Centre et du Sud. Il s’agit d’une convention qui vise à développer dans ces régions une approche concertée pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution du milieu marin, des eaux côtières et fluviales connexes. De façon spécifique, il s’agit dans le cadre de ladite convention, de renforcer les capacités nationales en vue d’évaluer les valeurs et menaces des ressources marines vivantes de même que leurs services écosystémiques dans l’environnement ; ainsi que les mécanismes de coordination régionaux pour la formulation d’un cadre régional efficace.

En vue de l’adapter aux réalités actuelles, des protocoles additionnels ont été élaborés et portent entre autres sur les normes et standards environnementaux liés aux activités pétrolières et gazières offshores ; la gestion intégrée de la zone côtière ainsi que celle durable de la mangrove ; et la régulation de sources de pollution d’origine terrestre ou aérienne, précise le communiqué final du Conseil des ministres.

Selon le gouvernement, la ratification de ces protocoles par le Bénin lui permettra, entre autres, de prévenir, de réduire voire éliminer toute pollution ou tous dommages à la zone côtière et à l’environnement marin liés aux activités pétrolières ou gazières offshores ; de promouvoir une planification intégrée et un développement coordonné des zones côtières et des bassins fluviaux ; de préserver l’intégrité de ces bassins ainsi que du littoral ; de maintenir la résilience des écosystèmes face aux activités humaines, aux aléas naturels et aux changements climatiques.

