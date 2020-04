Les propositions des syndicats au gouvernement

Les 06 propositions des centrales et confédérations syndicales



1- Multiplier l’installation des dispositifs de lavage de mains dans les localités en sollicitant les autorités locales ;



2- Réduire et réguler l’animation des marchés en autorisant la vente des denrées alimentaires. On pourrait délocaliser des marchés sur des sites qui facilitent leur régulation et de respect des mesures de sécurité ;



3- Prendre des mesures de contrôle des prix pour protéger le pouvoir d’achat des citoyens ;



4- Assurer la disponibilité de stock tampons des denrées alimentaires et créer des boutiques témoins sur toute l’étendue du territoire national afin d’éviter l’évasion des réserves alimentaires ;



5- Instruire les autorités communales et locales pour la mise en place de comités de vigilance en soutien aux forces de sécurité ;



6- Passer à la phase répressive des actes de violation des prescription de sécurité.