Les prisonniers déclenchent un mouvement de protestation à Missérété

Les prisonniers à la prison civile d’Akpro-Missérété se sont manifestés dans la matinée de ce mercredi 06 mai 2020. A l’origine de ce mouvement d’humeur, le démantèlement d’un réseau de ‘’gaymen’’ qui n’a pas été du goût des détenus.

Informé de la présence d’un réseau de cybercriminels dans la prison, les autorités ont initié une fouille ce mardi 05 2020 mai aux fins de procéder à la saisie des Smartphones et androïdes, a confié le directeur général de l’Administration pénitentiaire, le Commissaire Principal Yèkpè. Au terme de la fouille opérée sur 06 bâtiments , 76 Smartphones et androïdes ont été saisis. Le premier responsable des détenus, selon les enquêtes, est le chef de ce réseau. Identifié, il a été placé sous dépôt. Mécontent de l’arrestation de leur responsable, les détenus de la prison civile d’Akpro-Missérété se sont soulevés au petit matin de ce mercredi 06 mai pour réclamer la libération de leur responsable.

Des dégâts auraient été enregistrés lors du mouvement de protestation, a confié le commissaire Yèkpè. A l’en croire, des portes et autres matériels de la prison seraient cassés. « Il n’y a pas eu d’évasion de prisonniers. La situation est sous contrôle car il y a eu un grand renfort d’hommes en uniforme autour de la prison », a-t-il rassuré.

F. A. A.

6 mai 2020 par