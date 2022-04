Les priorités du Général Fructueux Gbaguidi

Nommé Chef d’Etat-major général le 6 avril dernier, le Général de Brigade Gbaguidi Fructueux Candide Ahodégnon a pris officiellement le commandement, mardi 12 avril 2022, à l’état-major général des armées de Cotonou. Occasion pour le nouveau Chef d’Etat-major général de dévoiler ses priorités.

« Officiers, sous-officiers, militaires de rang, de par le président de la République, Chef suprême des armées, nous vous confions désormais pour Chef le Général de Brigade Gbaguidi Fructueux Candide Ahodégnon ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu’il vous commandera pour le bien du service, l’exécution des règlements militaires, l’observation des lois et le succès des armes au Bénin ». C’est sur ces mots que le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense, Fortunet Alain Nouatin a investi officiellement, ce mardi 12 avril 2022, le Général de Brigade Gbaguidi Fructueux Candide Ahodégnon dans ses fonctions de Chef d’Etat-Major Général des forces armées béninoises.

Le nouveau Chef d’Etat-major général s’est engagé à œuvrer pour la paix compte tenu du contexte sécuritaire qui prévaut au Bénin. « Je suis conscient de ce que je prends le commandement de l’ensemble des forces en des périodes où notre pays est en train de faire face à des terroristes qui essaient de déstabiliser notre pays. Le devoir et la mission que j’ai reçus du Président de la République, c’est continuer à faire du Bénin un oasis de paix quels que soient les tumultes qui pourraient être autour. J’ai donc l’intention de mettre un accent sur la formation des personnels ; poursuivre l’équipement et surtout continuer à faire face mais encore de meilleures manières aux menaces qui sont les nôtres aujourd’hui », s’est engagé le nouveau Chef d’Etat-major général des armées.

Le général Fructueux Gbaguidi succède ainsi au Contre-Amiral Patrick Jean-Baptiste Aho, qui va faire valoir ses droits à la retraite.

La cérémonie s’est déroulée en présence des membres du gouvernement, du haut commandement militaire et de plusieurs invités.

13 avril 2022