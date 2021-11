Les préfets mobilisés pour une campagne de vaccination intensive

Les 12 préfets du Bénin sont mobilisés dès ce lundi 15 novembre 2021 pour une campagne intensive de vaccination contre le Covid-19. L’objectif de cette campagne qui va durer 60 jours, est d’atteindre un taux de couverture vaccinale élevé.

3,64%, c’est le taux actuel de couverture vaccinale Covid-19 au Bénin. Un taux encore loin des 60% visé. Pour inverser la tendance, les 12 préfets du pays entament dès ce jour, une campagne intensive de vaccination. Il est attendu des préfets au cours de ladite campagne, une implication plus active autour de la vaccination contre la maladie du Coronavirus.

La campagne intensive de vaccination contre le Covid-19 qui implique les préfets, est une initiative du Conseil national de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, soutenue par l’OMS.

Les activités menées dans le cadre de la vaccination contre le Covid-19, et le rôle des préfets dans la campagne intensive de vaccination sont entre autres, les communications auxquelles ont eu droit les participants à la cérémonie de lancement.

