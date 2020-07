Les portes du palais royal fermées

Le processus de désignation du nouveau roi de Savalou est suspendu, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Par conséquent, les activités au sein du palais sont interdites et les portes de la Cour royale resteront fermées. C’est la décision prise par le tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou dans le conflit qui oppose les différents protagonistes de la succession au trône des Sohavi.

Selon la décision du tribunal de Savalou, tout contrevenant s’expose à une amende de 5 millions FCFA par acte et par jour.

A l’origine de ce blocage dans la désignation du nouveau roi, une histoire familiale entre pères et fils, renseignent des sources proches de la Cour royale. « Jusqu’à preuve du contraire, un oncle ne peut pas aller se mettre à genoux devant son fils. Je suis son oncle et il y a un autre Ganfon comme moi, Romain Ganfon qui est aussi son oncle », a confié Evariste Ganfon. Ce prétendant au trône précise que tous sont candidats et que Arsène Ganfon, le Vidaho désigné au palais de Savalou le 15 Mai 2020 devait s’écarter et laisser la place à ses aînés.

Pour résoudre cette crise, le tribunal a proposé la mise en place d’une commission ad hoc composée de 07 membres dont 04 de la collectivité et 03 personnalités provenant d’une autre collectivité. Ces trois sages vont siéger en tant qu’observateurs, a confié le prétendant.

Ainsi, le comité de régence qui sera mis en place se chargera de tout le processus, et déposer son rapport d’activités qui devra être examiné au tribunal le 21 Juillet 2020.

Ce comité peut procéder à la désignation du régent conformément à l’acte du 11ème roi de Savalou, sa majesté Dadah GANDIGBE GBAGUIDI 11.

Suite au constat relatif aux conflits que suscite chaque succession au trône, ce dernier a instauré le Règne par rotation entre les quatre lignées des GBAGUIDI. Un principe qui a pour objectif, de pacifier le royaume des Mahi.

F. A. A.

