Les pièces nécessaires pour identifier les propriétaires de parcelles

Dans le cadre de l’opération d’actualisation des données foncières, le Maire de Cotonou invite les propriétaires de parcelles à se rendre au niveau de leur bureau d’arrondissement pour fournir des informations en vue de l’attribution d’un identifiant. La liste des documents initialement communiqués a été allégée afin de faciliter le déroulement de l’opération.

Selon le communiqué de la mairie de Cotonou en date du 18 août 2021, les propriétaires d’immeubles bâtis et non bâtis doivent se munir de l’acte de naissance sécurisé, du Certificat d’Identification Personnelle (CIP) et du titre de propriété. Cette étape de l’opération prend fin le 15 septembre 2021. « Passé ce délai, les propriétaires d’immeubles bâtis et non bâtis qui n’auraient pas satisfait à cette obligation seront tenus responsables des déconvenues qui en découleraient », prévient le Maire de Cotonou.

Akpédjé A.Ayosso

19 août 2021 par