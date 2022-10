11 pièces d’identité autorisées pour le vote aux législatives de 2023

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a rendu publique une liste de onze pièces permettant aux électeurs de justifier de leur identité dans les centres de vote lors des élections législatives du 8 janvier 2023. C’est à travers un arrêté en date du 25 octobre 2022.

Carte nationale d’identité en cours de validité ou non ; Carte d’identité biométrique ; Passeport en cours de validité ou non ; Permis de conduire ; Carte d’identité professionnelle, Livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire ; Certificat du Numéro personnel d’identification/fiD ; Certificat d’identification personnelle en cours de validité ou non ; Carte d’Etudiant ; Carte d’identité scolaire ; Carte de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI). Les électeurs pourront se servir de l’une de ces onze pièces pour justifier de leur identité dans les Centres de vote le dimanche 08 janvier 2023 dans le cadre des élections législatives.

La liste des pièces de vote a été rendue publique par un arrêté en date du 25 octobre 2022 et signé du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seidou.

M. M.

27 octobre 2022 par