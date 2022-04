Les pays membres de l’ ’’Initiative d’Accra’’ à Cotonou

Le ministre béninois de l’Intérieur et de la Sécurité Publique Alassane Seïdou a procédé, lundi 11 avril 2022, au Novotel Hôtel de Cotonou, au lancement des travaux de la 16ème conférence des chefs des services de renseignements et de sécurité des pays membres de l’ ’’Initiative d’Accra’’. La cérémonie s’est déroulée en présence du Secrétaire exécutif de l’organisation, du Directeur Général de la Police républicaine, Soumaïla Yaya, et du patron de la direction des Services de liaison et de la documentation du Bénin, Pamphile Zomahoun.

En prélude à la 8ème session des ministres chargé de la sécurité de l’ ’’Initiative d’Accra’’, qui s’ouvre mercredi prochain à Cotonou, la 16ème conférence des chefs des services de renseignements et de sécurité des pays membres de l’ ’’Initiative d’Accra’’ s’est ouverte ce lundi 11 avril 2022, au Novotel Hôtel de Cotonou. Les participants se penchent sur la planification de l’opération « Koudanlgou Renforcée », avec des recommandations pertinentes à soumettre à l’examen des ministres en charge de la sécurité et de la défense des pays membres.

Les travaux ont été lancés par le ministre béninois de l’Intérieur et de la Sécurité Publique Alassane Seïdou.

« Le constat dans la sous-région relative à l’érosion progressive des valeurs de dialogue et de coexistence pacifique, appelle à des réponses urgentes et coordonnées pour éviter l’effondrement des États », a déclaré le patron de la direction des Services de liaison et de la documentation du Bénin, Pamphile Zomahoun, au lancement des assises.

Les travaux de cette conférence font suite à plusieurs autres rencontres et actions déjà menées par les pays membres de l’ ’’Initiative d’Accra’’.

