Les partis UP-R et BR à l’école du PCC en Chine

Une délégation des partis politiques Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et Bloc Républicain (BR) est en séjour en Chine du 25 au 03 juin 2023.

Le Parti Communiste Chinois (PCC) est au centre des attentions des membres de partis politiques du Bénin. Une délégation des partis politiques Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et Bloc Républicain (BR) conduite par Gérard Gbénonchi, deuxième vice-président et président de la commission des finances de l’assemblée nationale et Janvier Yahouédéhou, est en Chine depuis le jeudi 25 mai 2023. Une série de conférences, ateliers et rencontres sont au programme de ce séjour en terre chinoise visant en s’inspirer du PCC. “Personnalités et évènements de la vague de réformes l’histoire de la Réforme et de l’Ouverture de Shanghai” est le thème de la première communication présentée à la délégation béninoise par Wang Yao, Directrice adjointe et professeur associée du département de l’histoire du PCC. Le lundi 29 mai 2023, la délégation béninoise a suivi un “briefing sur l’éducation thématique au sein du PCC, sur l’apprentissage et la mise en œuvre de la pensée de XI Jinping sur le socialisme à la chinoise”. ‘’La pratique d’Hubei de la pensée de XI Jinping sur le socialisme à la chinoise” est le thème au menu des échanges qui se tiendront mardi 30 mai 2023.

Le séjour en terre chinoise prend fin le 03 juin prochain.

Le Parti communiste de Chine est créé en 1921. Parti dirigeant de la République populaire de Chine depuis 1949, il compte actuellement 96,71 millions de membres sur une population de 1,4 milliard d’habitants.

L’UP-R et le BR sont deux partis politiques majoritaires à l’Assemblée nationale, 9è législature et soutenant les actions du président béninois Patrice Talon.

M. M.

30 mai 2023 par ,