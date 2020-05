Les parkings extérieur bientôt réaménagés

Les accès et les parkings de l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou seront bientôt réaménagés et reconfigurés. C’est l’une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 20 mai 2020.

Ces travaux selon le gouvernement, visent à favoriser un niveau de service de l’aéroport en conformité avec les standards internationaux.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, la société qui l’exploite a identifié comme solution à la congestion et aux désagréments causés aux usagers, le réaménagement et la reconfiguration de ses accès ainsi que de ses parkings extérieurs.

« La configuration actuelle de l’accès à l’aéroport n’offre pas la qualité de mobilité requise aux usagers et contraste avec le nouveau cadre architectural de la zone aéroportuaire en cours de finalisation », précise le communiqué final de la réunion.

Tenant compte de la complexité des travaux à réaliser, la Société des aéroports du Bénin a lancé une procédure qui a abouti à la sélection de l’entreprise COLAS AFRIQUE qui dispose de solides compétences dans le domaine. Le contrôle et la surveillance des travaux seront assurés par le bureau BEI CORP.

