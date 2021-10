Les occupants de Xwlacodji reçoivent leurs chèques et parcelles

Dans le but de faciliter la réinstallation sur leur nouveau site, le gouvernement béninois apporte un appui financier sous forme de primes de compensation aux occupants déplacés du quartier Xwlacodji à Cotonou. La cérémonie de remise de chèques et titres de propriété a été organisée au profit du premier lot des personnes affectées, vendredi 15 octobre 2021, à la maison des jeunes de Sèmè-Podji.

Les occupants déplacés de Xwlacodji ont reçu chacun un chèques d’une valeur de 5 millions FCFA. « C’est la toute première fois dans notre pays que des opérations de relogement se font de manière rigoureuse et techniquement non objectable. Les populations vont toucher leurs chèques dès réception. Il s’agit des chèques tirables à vue, déjà certifiées », indiqué le Directeur général de l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF), Victorien Kougblenou.

Les occupants de Xwlacodji impactés par les projets d’aménagement urbain seront relogés sur un site identifié à Djeffa dans la Commune de Sèmè-Podji. « Chers occupants de Xwlacodji, Sèmè-Podji est une ville sacrée pour la vie humaine. Vous venez pour ne plus repartir. Vous n’êtes plus des citoyens de Xwlacodji mais désormais des citoyens du village de Djeffa plage », a déclaré le maire de Sèmè-Podji M. Justin Gbènamèto.

Après la remise des chèques, les autorités ont fait une visite sur le site de relogement de 16 hectares. Une remise symbolique des fiches de relogement à quelques bénéficiaires a été effective. Au total, 368 ménages ont été identifiés dans le cadre de ce relogement. Ils vont tous rentrer en possession de leurs chèques et de leurs parcelles.

La cérémonie a aussi connu la présente du Préfet du département de l’Ouémé Marie Akpotrossou et du Littoral Alain Orounla.

A.A.A

17 octobre 2021 par