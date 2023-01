Les nouveaux sites de relogement de l’Armée Béninoise

Camp Guézo, l’un des plus importants camps militaires, sera délocalisé de Cotonou pour laisser place à des infrastructures civiles. Voici les nouveaux sites où seront relogées les diverses composantes des Forces Armées Béninoises.

C’est le déménagement au mythique camp militaire Guézo à Cotonou. Les différentes unités et organismes interarmées installés sur la partie nord du camp de plus de 27 hectares regagneront de nouveaux sites.

Les travaux de construction du tout nouveau camp militaire d’Allada étant achevés, le 1er Bataillon de Train y sera transféré.

Le 1er Groupement Blindé sera logé au camp de Ouidah où il fusionnera avec le 2ème.

L’Etat-Major Général des Forces Armées Béninoises se retrouvera dans l’ancienne direction de la SONACOP à Cotonou.

L’Etat-Major de la Marine Nationale sera transféré à l’immeuble de l’ex "Air Afrique" à Cotonou.

La Direction du Matériel des Armées (DMA) et la Direction des Ecoles et des Sports et la (DES) seront relogées à Gbégamey (Cotonou).

Il est prévu un programme de développement d’une zone commerciale sur le site de 27 hectares à l’issue du processus de délocalisation du mythique camp militaire Guézo conformément au Programme d’Actions du Gouvernement (PAG).

