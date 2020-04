Les membres du Conseil d’Administration de l’INSAE installés

Le ministre d’Etat en charge du Plan et du Développement Abdoulaye Bio Tchané a procédé ce jeudi 02 avril 2020, à l’installation des nouveaux membres du Conseil d’Administration de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE).

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence du directeur Général de l’INSAE Laurent Hounsa.

En Conseil des ministres le 12 février 2020, le gouvernement béninois a adopté les décrets portant : modification des statuts de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) et la nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Institut.

Selon le ministre d’Etat en charge du Plan et du Développement Abdoulaye Bio Tchané, l’ambition du gouvernement et de faire de l’INSAE, l’un des meilleurs instituts de l’Afrique.

Au nombre de 07 membres, le nouveau Conseil d’Administration de l’INSAE est présidé par Mme par Djaoudath ALIDOU DRAMANE. L’INASE a pour missions de rassembler, dépouiller, analyser et présenter au gouvernement dans les délais convenus des statistiques sûres scientifiquement élaborées. L’institut doit aussi produire et aider à produire les renseignements chiffrés utiles à la prise de décision et à la gestion et enfin assurer le secrétariat du Conseil National de la Statistique.

Encadré

Liste des membres du CA de l’INSAE

Mme Djaoudath ALIDOU DRAMANE (Présidente), représentante du Ministère du Plan et du Développement

Monsieur Moise Achille HOUSSOU, représentant du de la Présidence de la République

- Monsieur Aristide MEDENON, représentant du Ministère de l’Economie et des Finances

Monsieur Dossa AGUEMON, représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Monsieur Désiré SOUKPO, représentant du Ministère du Numérique et de la Digitalisation

Monsieur Janvier Polycarpe ALOFA, représentant du Programme des Nations-Unies pour le Développement

Monsieur Didier NOUKPO, représentant de la Direction Nationale de la BCEAO.

A.A.A

2 avril 2020 par