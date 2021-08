Les nouveaux loisirs qui s’invitent progressivement au Bénin

Au Bénin, les traditions restent reines. On le voit notamment avec l’importance que continuent de garder les fêtes traditionnelles comme le carnaval international de Ouidah, la fête de la Gaani ou encore la fête de l’igname. Rien ne vaut ces moments hors du temps pour faire la fête avec sa communauté et célébrer ce qui fait le charme de toute la culture béninoise. Mais cela n’empêche pas pour autant la modernité de s’inviter progressivement dans les loisirs des Béninois ! Des jeux vidéo au poker en passant par le yoga et le karting, zoom sur ces loisirs venus d’ailleurs qui font de plus en plus vibrer les locaux !

Le gaming

Aux quatre coins de la planète, les jeux vidéo constituent un loisir qui engage de plus en plus de passionnés. Mais, jusqu’à il y a peu, le Bénin n’était pas vraiment concerné. Les choses ont désormais bien changé ! Ce qui explique cette évolution, c’est le fait que le pays tout entier se tourne de plus en plus vers la filière numérique, avec notamment un centre de formation à l’informatique qui a ouvert ses portes à Cotonou en 2019.

IMAGE >> https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/23/07/01/game-1926907_1280.png >> Photo par madartzgraphics, CC0

Légende : Le gaming séduit de plus en plus au Bénin.

La même année, Hermann Assevi, lauréat du concours de jeu vidéo Bénin Game Jam 2019, a eu l’honneur de représenter le Bénin lors de la Paris Games Week, à savoir l’événement incontournable du jeu vidéo en France. C’était pour lui l’occasion de présenter « Zémidjan », son jeu vidéo axé sur les péripéties d’un protagoniste en taxi moto cherchant à améliorer ses revenus. Depuis, d’autres hackathons de création de jeux vidéo ont eu lieu à Epitech Bénin, prouvant que le secteur est en grande forme et intéresse un public de plus en plus large.

Les jeux de casino

Le monde du casino fait rêver les joueurs à travers le monde, et le Bénin ne pouvait pas y échapper ! C’est ainsi que l’on trouve désormais plusieurs casinos physiques répartis dans le pays, et notamment plusieurs établissements dans la ville de Cotonou. Dans ces lieux de jeu, les locaux comme les touristes peuvent s’adonner à différentes activités : machine à sous, roulette, poker ou encore blackjack.

Dans les régions plus isolées, l’univers du casino connaît également un succès grandissant, mais d’une autre manière : c’est le casino en ligne qui parvient à séduire de plus en plus d’adeptes, avec un succès particulier pour le poker en ligne, apprécié pour son côté accessible et communautaire. Les Béninois sont de plus en plus nombreux à maîtriser l’art et surtout les règles du poker et ils s’adonnent pour beaucoup à ce loisir via leur mobile en utilisant une connexion internet qui est souvent limitée, mais suffisante pour ce genre de loisir !

IMAGE >> https://cdn.pixabay.com/photo/2020/05/08/05/44/meditation-5144249_1280.jpg >> Photo par geralt, CC0

Légende : Et si vous testiez la pause yoga ?

Le yoga

Né en Inde il y a plus de 5 000 ans, le yoga s’invite de plus en plus dans le quotidien des Béninois, séduits par la philosophie de vie qui se cache derrière cette activité physique. L’amour du grand public pour cette discipline est tel, en fait, que le Bénin a récemment célébré la journée internationale du Yoga ! Aussi, à Cotonou, on peut désormais facilement trouver des cours de yoga, de toutes sortes : au centre Aequi-Balance par exemple, le « Sampoorna yoga » ou yoga de la plénitude vous attend. Au Bodhi Studio Bénin, on peut s’initier aux Pilates, un sport dérivé du yoga. À Hatha yoga, on peut opter pour des cours hebdomadaires pour un parcours plus court mais plus intensif, etc. Bref, vous l’aurez compris, le yoga et les autres pratiques thérapeutiques ont de l’avenir dans le pays !

Le golf

Souvent considéré comme étant un sport très occidental, le golf commence à intéresser quelques joueurs béninois, même si cela reste encore plutôt confidentiel. Encore une fois, c’est à Cotonou que la tendance prend vie, du côté du terrain de golf du Bénin Marina Hotel. Les passionnés de la petite balle peuvent s’y amuser sur un parcours de 9 trous, qui est pour le moment essentiellement exploité par les touristes de passage dans la ville. Mais qui sait, peut-être qu’un Béninois s’invitera sur les concours de golf internationaux un jour ?

Le karting

De la même manière que le golf, le karting s’invite doucement mais sûrement dans les goûts des Béninois. À Cotonou, le complexe multi-loisirs abrite une piste de karting, qui est son point central. Cette piste accueille à la fois des personnes seules pour des séries simples et des groupes ou des entreprises pour des activités collectives comme le team building. Et cette piste fait régulièrement le plein !

