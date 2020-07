Les nanoéponges, la solution efficace contre la Covid-19

Une autre approche de traitement du virus de la Covid-19 a été développée par Liangfang Zhang, ingénieur en nanotechnologies à l’université de San Diego, et plusieurs autres chercheurs. Basée sur les nanoéponges, elle consiste à leurrer le Coronavirus avec des milliards de « nanoéponges ».

Selon le magazine ‘’Futura Santé’’, « ces nanéponges, des milliers de fois plus petites qu’un cheveu, sont constituées d’un cœur en polymère enveloppé d’une membrane épithéliale extraite de cellules pulmonaires ou de cellules macrophages ».

Comme ces cellules, les nanoéponges possèdent les mêmes récepteurs protéiques sur lesquels le virus adhère pour y pénétrer.

L’équipe de Liangfang Zhang a envoyé des échantillons de nanoéponges à un laboratoire de l’université de Boston pour tester leur efficacité. Les résultats sont allés au-delà des espérances. Pour 5 mg par litre, les éponges recouvertes de membrane pulmonaire et de membrane de macrophage ont inhibé respectivement 93% et 88% de l’activité virale du Sars-Cov-2, sa capacité du virus à se lier et à infecter la cellule, rapporte ‘’Futura Santé’’.

Les nanoéponges (en rose) attirent le virus que se lie sur ces fausses cibles et qui est ainsi neutralisé. © David Baillot, UC San Diego Jacobs School of Engineering

Le premier type de nanoéponge vise à limiter l’infection pulmonaire, tandis que le deuxième, recouvert de cellules de macrophages, s’adresse aux cas « d’orage cytokinique », où la réponse immunitaire dégénère en réaction inflammatoire violente.

Selon Liangfang Zhang, rapporté par ‘’Futura Santé’’, « une fois que le virus s’est lié avec une nanoéponge, il perd sa dangerosité et il est éliminé par les cellules immunitaires, puis digéré ».

Les nanoéponges selon le chercheur, pourrait s’appliquer à un large spectre de maladies virales. « Contrairement à un médicament ou un anticorps qui bloque spécifiquement l’infection ou la réplication d’un virus, ces nanoéponges pourraient fonctionner de manière plus globale dans le traitement des maladies infectieuses virales », s’est réjouie Anna Honko, coauteur.

L’autre aspect intéressant de ce concept selon celle-ci, est qu’il reste efficace même en cas de mutation du Sars-Cov-2, et pourrait même être utilisé pour une possible nouvelle pandémie encore inconnue.

Selon le magazine ‘’Futura Santé’’, il y a plus de 10 ans que Liangfang Zhang travaille sur le concept de nanoéponges.

Les travaux précédents ont montré leur efficacité contre des toxines bactériennes ou le virus du Sida. « Un des traitements déjà développé est une nanoéponge recouverte de cellules de globules rouges agissant contre les pneumonies d’origine bactérienne à staphylocoque doré et qui fait l’objet d’un essai préclinique de la biotech Cellics Therapeutics, fondée par Liangfang Zhang », rapporte le magazine.

F. A. A.

