Les motifs de joie des populations d’Allada

C’est dans la liesse populaire que les populations ont accueillies le Chef de l’Etat Patrice Talon, lundi 07 décembre 2020 à Allada dans le cadre de la 18ème journée de sa tournée nationale. Selon les populations le Chef de l’Etat mérite de la reconnaissance pour ses actions au profit de la commune d’Allada. Les réalisations telles que la construction du Pont de Lon Agonmè-Allada et Bopa qui facilite la mobilité et prévient les cas d’accidents, l’approvisionnement en eau potable multi villages à Lissègazoun, la réfection des pistes rurales, l’électrification de plusieurs villages, la construction de l’hôpital de zone ont été saluées par les populations par la voix du maire. Joseph Cakpo s’est dit satisfait du règlement de la crise des CAR et URCAR qui a entraîné la renaissance de la filière palmier à huile, du programme des cantines scolaires, et de la construction en cours de la Caserne militaire. Il salue également l’instauration de nouveaux commissariats qui assurent la sécurité des personnes et des biens et la délivrance des actes de naissance à 13 mille habitants d’Allada. « Le plateau d’Allada sera un nouveau cœur économique du Bénin », a indiqué le Chef de l’Etat Patrice Talon.

