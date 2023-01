Les ministres Hêhomey et Séidou sur les lieux du drame

Le ministre des Infrastructures et des transports Hervé Hêhomey et le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique Alassane Séidou se sont rendus ce lundi 30 janvier 2023 sur les lieux de l’accident survenu le dimanche 29 janvier à Dassa-Zoumè.

Une délégation gouvernementale composée des ministres des Infrastructures ; des transports Hervé Hêhomey et le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique Alassane Séidou ; du Directeur général de la police républicaine, le Général Soumaïla Yaya et du Directeur du Centre national de sécurité routière (CNSR), Aubin Adoukonou est allée ce lundi 30 janvier 2023 sur les lieux de l’accident survenu le dimanche 29 janvier à Dassa-Zoumè.

Un bus de la compagnie Baobab express et un camion sont entrés en collision au niveau de Sos villages d’enfants à Dassa-Zoumè. Un incendie s’en ai suivi et a fait plus de 20 morts et plusieurs blessés.

