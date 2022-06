Les membres du CNOS du secteur agricole installés

Les membres du Conseil National d’Orientation et de Suivi (CNOS) du secteur agricole ont été installés ce jeudi 16 juin 2022. La cérémonie présidée par le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), Gaston Cossi Dossouhoui a eu lieu à la salle de documentation de la Cour d’Appel de Cotonou, en présence du Préfet du Littoral, Alain Orounla, du Président de l’association des Acteurs Non Étatiques (ANE) et du Représentant de l’Union Européenne.

Nommés le 17 mai 2022 par arrêté du Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche, les 23 membres du Conseil National d’Orientation et de Suivi (CNOS) du secteur agricole ont été installés ce jeudi. Ces membres sont issus de la Présidence de la République, de différents ministères et organisations de producteurs, de la recherche agricole, du patronat, de la plateforme des acteurs de la société civile.

Le Bureau du Conseil est présidé par Moïse Achille Houssou, Représentant de la Présidence de la République. Le poste de vice-Président est assuré par Dossa Aguemon, Directeur de cabinet du ministre chargé de l’agriculture.

Les sept (07) membres du Bureau du Conseil sont nommés pour trois (03) ans à compter de la date de leur installation.

« Le Conseil National d’Orientation et de Suivi (CNOS) du secteur agricole et son Bureau dont nous procédons à l’installation ce jour, est un véritable outil pour assurer un meilleur pilotage des actions du secteur agricole », a déclaré le ministre de l’Agriculture. Il a soutenu que « dans le contexte actuel de poursuite de l’opérationnalisation des Agences Territoriales du Développement Agricole, et des autres structures issues de la réforme, notamment le Fonds National de Développement Agricole, l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments, il apparaît nécessaire que le CNOS, en tant qu’organe de pilotage et de régulation, joue sa partition en matière de promotion et de vulgarisation des actions du secteur, notamment pour la promotion des filières agricoles ». « Chers membres du CNOS, vous avez la lourde responsabilité de suivre, d’orienter, de réguler les activités du secteur agricole, en vue d’une amélioration de la qualité de sa gestion », a ajouté Gaston Cossi Dosssouhoui.

Selon le décret N°2021-376 du 14 juillet 2021, le CNOS du Secteur agricole est un cadre de concertation, de dialogue et de gouvernance participative entre tous les acteurs du secteur agricole. Il a pour mission de suivre, d’orienter et de réguler les activités du secteur agricole.

« Nous n’avons pas le choix parce que le secteur de l’agriculture est un secteur principal pour notre pays », a déclaré le président du Bureau du Conseil du secteur agricole Moïse Achille Houssou.

Au nom des membres, il a pris l’engagement d’œuvrer à la réussite de la mission confiée au Conseil National d’Orientation et de Suivi du secteur agricole.

