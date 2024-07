Les membres de l’équipage du navire « SPSL UDEME », qui a échoué sur les côtes béninoises au niveau de la plage de Fidjrossè dimanche 30 juin 2024, sont aux mains de la police pour non respect de la réglementation en vigueur.

Tout navire en stationnement dans les eaux béninoises, quelle qu’en soit la raison, doit informer les autorités béninoises. Mais l’équipage du navire « SPSL UDEME » immobilisé sur la plage de Fidjrossè dimanche dernier, n’a pas respecté cette réglementation. La panne mécanique survenue sur le bateau n’a pas été signalée aux autorités béninoises. Les 09 membres de l’équipage à bord ont été donc interpellés et confiés à l’Unité spéciale de police fluviale et maritime (USPFM).

Le bateau remorqueur transportait 200.000 litres de gasoil, selon Bip radio. Afin d’éviter que le liquide inflammable se déverse et pollue les eaux côtières, des camions citernes d’une entreprise privée ont été mobilisés pour le transvasement de l’hydrocarbure. L’opération a démarré dans la soirée de dimanche.

F. A. A.

1er juillet 2024 par ,