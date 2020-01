Les meilleurs dirigeants d’entreprise honorés le 11 janvier

Récompenser les meilleurs dirigeants d’entreprise du Bénin qui ont un impact significatif direct ou indirect sur la qualité de vie des béninois ; tel est l’objectif de la première édition de l’évènement intitulé ‘’Bénin CEO Awards’’. Ils seront une quinzaine à être honorés au cours d’une cérémonie qui se tiendra le 11 janvier 2020 à l’hôtel Novotel.

Bénin CEO AWARDS récompensera les meilleurs dirigeants d’entreprise du Bénin qui se sont distingués parmi leurs pairs, par la réalisation d’opérations majeures, leur impact notable sur les activités de leur entreprise, leur leadership et leur réputation.

La première édition de ‘’Bénin CEO AWARDS ‘’ qui enregistre la participation de 106 entreprises prendra en compte les indicateurs de performance de 2019. 15 parmi ces dirigeants d’entreprises ayant fortement contribué au développement du pays, à travers une croissance remarquable, la mise en œuvre de projets inclusifs, des initiatives à fort impact économique social et sociétal seront récompensés.

Les gagnants de chaque catégorie seront connus et honorés le 11 Janvier prochain au cours d’une soirée ‘’haute en couleur et riche en contenu’’. Benin CEO Awards va aussi distinguer « Le CEO de l’année ». La soirée sera également marquée par des présentations d’éminents speakers sur des thèmes actuels.

Benin CEO Awards, c’est donc 106 entreprises, 15 trophées et le prix de l’excellence managériale.

« Nous souhaitons réellement positionner cet évènement, comme les lauréats de l’excellence managériale au Bénin. Nous invitons tous les dirigeants, leaders économique et média à se joindre à nous pour récompenser ces modèles managériales » a indiqué Ulrich ADJOVI, président du comité d’organisation de la cérémonie.

Les Bénin CEO Awards constituent un ensemble d’activités allant de la catégorisation, l’identification des lauréats, des activités post-évènements aboutissant à la récompense des meilleurs dirigeants des entreprises.

