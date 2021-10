Les médias digitaux mobilisés pour accompagner l’initiative « Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent »

Le coordonnateur national de l’organisation de communication stratégique et de plaidoyer Speak Up Africa , Franz Oké a échangé avec les journalistes des médias digitaux du Bénin pour un engagement citoyen de ces derniers en faveur de la lutte contre le paludisme à travers le mouvement « Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent ».

Lancé au Bénin et au Sénégal respectivement les 17 et 21 novembre 2020, « Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent » qui émanent de la campagne « Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent ». Elle vise à mobiliser les entreprises et les chefs d’entreprise en faveur du contrôle et de l’élimination du paludisme, de maximiser les réseaux et partenaires de Ecobank pour renforcer ou créer des plateformes collaboratives et de favoriser la mobilisation des ressources nationales pour un financement durable de la lutte et de l’élimination du paludisme.

Le but des échanges avec les journalistes des médias digitaux est de voir dans quelle mesure, ces derniers pourront contribuer en essayant de maximiser les réseaux, les plateformes de collaboration autour de cette question de lutte contre le paludisme.

L’objectif poursuivi, à cet effet ; comme l’a précisé le coordonnateur national de Speak Up Africa c’est d’avoir un plan d’actions avec les médias digitaux pour l’année 2022. « Les objectifs sont bien précis. Il s’agit de travailler à ce que dans vos structures, la lutte contre le paludisme soit une priorité. Et qu’ensemble, là où il y des gaps qui subsistent, les gaps financiers, que nous puissions voir quelle sera notre contribution au côté du gouvernement béninois », a-t-il fait savoir.

Il est donc attendu un engagement des médias digitaux pour accompagner l’initiative « (…) un peu comme ce que vous faites déjà à travers les reportages, les articles que vous rédigez, mais que nous allons davantage faire avec vous en vous soutenant », a souligné Franz Oké.

Il faut souligner que l’initiative a été lancée dans 6 pays pour la phase pilote, trois pays de la zone francophone (Bénin Burkina-Faso et le Sénégal) et trois pays de la zone anglophone (Cameron Ghana et Ouganda). Les autres pays seront progressivement ajoutés jusqu’à ce que nous puissions aller vers l’objectif poursuivi. Pour rappel, les chiffres clés liés au paludisme en 2019 et communiqués par l’Organisation mondiale de la Santé (Oms), montrent que 2.515.038 personnes ont contracté la pathologie en 2019. Dans le monde, un enfant en meurt toutes les deux minutes. Et, sur les 229 millions de cas de paludisme enregistrés aux quatre coins du globe terrestre, 409 personnes sont passées de vie à trépas au cours de la même année.

Marcel HOUÉTO

28 octobre 2021 par