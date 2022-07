Les marines béninoises et françaises se renforcent

Déployé dans le Golfe de Guinée dans le cadre de la mission « Corymbe 164 », le Bâtiment de Commandement et de Ravitaillement (BCR) « Somme » a fait escale à Cotonou du 13 au 19 juillet 2022.

L’escale du Bâtiment de Commandement et de Ravitaillement (BCR) « Somme » à Cotonou du 13 au 19 juillet 2022 a permis à huit marins béninois de toutes spécialités d’embarquer à bord. A l’issue de 8 jours de formation pratique à bord du bâtiment basé à Brest, les marins béninois sont faits « chevaliers des mers ».

L’escale a permis aux marines béninoise et française d’échanger dans les domaines de la surveillance maritime ; participation à la sécurité maritime ; assistances et expertises techniques ; actions de formation.

Au total, 50 marins et 06 douaniers ont reçu une instruction opérationnelle dans toutes les spécialités.

C’est le lieutenant-colonel Alain Magdelin, attaché de défense, qui a procédé à la remise de matériels de plongée à la Marine nationale et en présence de l’ambassadeur de la France près le Bénin Marc Vizy et du capitaine de vaisseau Jean Léon Olatoundji, chef d’Etat-major de la marine nationale.

La session de formation s’inscrit dans le cadre du projet appui à l’action de l’Etat en mer, mené par le CF Laurent DESCAT, coopérant à Cotonou.

