Les maires déjà en possession de la liste électorale

La liste électorale qui doit servir à la présidentielle du 11 avril 2021 est mise à la disposition des maires, mercredi 27 janvier 2021, à Comè dans le département du Mono. Le document a été officiellement remis au maire de Comè en présence des membres du COS-LEPI, du DG de l’INSAE, du régisseur général de l’ANT et de son adjoint, du secrétaire général de la préfecture du Mono et des chefs de village. Selon le président du COS-LEPI, le fichier électoral apuré qui vient d’être remis aux maires, répond aux critères légaux compte tenu de la rigueur observée dans le processus de collecte, de traitement, de conservation, d’apurement et d’actualisation des données.

A en croire Gilbert Bagana, le fichier prend en compte tous les nouveaux majeurs en référence au 11 avril 2021, date de la tenue de l’élection présidentielle.

M. M.

