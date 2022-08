Les lauréats de la campagne Le229MarcheVersKigali primés

L’Ong Via-Me en collaboration avec ses partenaires notamment Speak Up Africa, a procédé à la remise officielle de prix aux lauréats du challenge de la campagne « Le229MarcheVersKigali ». La cérémonie s’est déroulée, jeudi 18 août 2022, à la salle de conférence du Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) au Ministère de la santé. Elle a été rehaussée par la présence de la responsable du plaidoyer de Speak Up Africa venue de Dakar, Mme Sophiétou Yaye, de Dr Cyriaque Affoukou, Coordonnateur national (Cn) du Pnlp et de Dr N’Koué Nekoua M’Po, Cn du Programme national de lutte contre les maladies transmissibles au Bénin (Pnlmt).

Le challenge de plaidoyer en faveur de la lutte contre les Maladies tropicales négligées (MTN) et le paludisme a été organisé en appui à la campagne « Le229MarcheVersKigali ». Initiée par les Organisations de la société civile (Osc) du Bénin sous la coordination de l’Ong Via-Me pour singulariser la participation du Bénin à la campagne régionale EnMarcheVerskigali, la campagne Le229MarcheVersKigali est une marche virtuelle qui vise à faire participer massivement toutes les organisations de jeunes œuvrant pour le bien-être des populations au Bénin aux efforts de communication et de plaidoyers pour une meilleure priorisation de la lutte contre les MTN et le paludisme et une augmentation des ressources domestiques liées à l’élimination de ces maladies. Aussi, vise-t-elle l’engagement des acteurs politiques dans la lutte.

Au terme du challenge, six (06) associations et personnes physiques ont été récompensées pour leur implication dans l’éradication de ces groupes de maladie du Bénin.

La sélection des gagnants a été faite selon les critères de créativités a rappelé le Cn du Pnlmt et président du jury, Dr N’Koué Nekoua M’Po.

Après la délibération du jury, le premier prix dans la catégorie A ‘’Réalisation de vidéo de plaidoyer accompagnée d’une campagne digitale’’ a été décerné à l’association Msfc. S’en sont suivis les associations Afud et New worl qui ont reçu respectivement le 2ème et 3ème prix de cette catégorie A.

Le premier prix dans la catégorie B ‘’Obtention de l’engagement des autorités locales et des responsables religieux’’ est revenu à Axelod-Christian Dègla Adidèmè de l’association Alma.

Le binôme Yvonne Kenny, Modoukpé Takin de l’Ong Mama Africa et Hervé Savi ont reçu respectivement le 3ème et 2ème prix.

Les lots de récompense sont constitués de trophée, de médaille, de chèque et d’attestation.

Aux noms des lauréats, Hervé Savi a remercié l’Ong Via-Me et ses partenaires pour cette initiative qui leur a permis de se joindre à la campagne pour sensibiliser les internautes sur le paludisme et les MTN aux fins de contribuer à l’amélioration de la santé des populations.

Le porte-parole des récipiendaires a réaffirmé leur engagement à poursuivre le combat. « Nous prenons l’engagement ferme de continuer le combat pour l’atteinte de l’objectif commun « zéro palu au Bénin et nous disons non aux MTN ».

Une lutte collective pour booster le palu et les MTN du Bénin

Très ravie du résultat obtenu, la présidente de Via-Me a félicité les Oscs pour leur détermination à contribuer efficacement à l’élimination de ces maladies évitables du Bénin et du continent africain.

« Aujourd’hui, nous pouvons dire que le pari a été atteint. Nous pouvons aussi affirmer avec certitude que les contributions de tout un chacun de vous ici présent ont permis l’atteinte de ces objectifs. C’est l’occasion donc de dire Bravo à toutes les Oscs qui se sont engagées avec nous dans cette campagne et qui désormais ont pris le pari d’en finir avec le paludisme et les MTN au Bénin », a déclaré Dr Odry Fifonsi Agbessi.

Elle a saisi l’occasion pour remercier les Responsables nationaux et internationaux de Speak Up Africa pour leur appui financier constant et leur détermination à finir avec ces fléaux qui plombent le développement de l’Afrique.

La responsable du plaidoyer de Speak Up Africa a salué le niveau d’engagement des Ocs à soutenir le Pnlp et le Pnlmt dans l’élimination du paludisme et des MTN. Mme Sophiétou Yaye a également félicité les héros de la campagne pour le travail considérable abattu et le côté humain qui se dégage de leurs vidéos avant de réaffirmer l’engagement de Speak Up Africa à travailler avec les programmes concernés pour l’atteinte des objectifs commun.

« Le niveau d’engagement du Bénin est à saluer et je vous invite à continuer dans ce sens », a-t-elle exhorté.

« La lutte doit être intégrée » martèle le coordonnateur national du Pnlp, Dr Cyriaque Affoukou, qui invite les champions à ratisser large à travers leurs différents messages de sensibilisation et de plaidoyer à l’endroit des populations et des acteurs politiques et religieux. Car, dira-t-il « c’est ensemble qu’on pourra booster hors du Bénin le paludisme et les MTN ».

Les deux coordonnateurs nationaux ont remercié Speak Up Africa pour son appui constant et soutenu à Via-Me et à tous les autres partenaires qui les accompagnent pour un Bénin sans paludisme et loin des MTN d’ici à 2030.

En prélude à la cérémonie de remise de récompenses aux gagnants, les lauréats et les invités ont visité les locaux des deux programmes. Cette visite leur a permis de découvrir ces structures chargées de travailler à l’éradication du paludisme et des maladies tropicales négligées qui touchent les populations les plus marginalisées et qui continuent d’être un obstacle majeur au développement économique et social en Afrique.

« Ensemble mettons le turbo pour éliminer du Bénin et de l’Afrique ces maladies évitables et traitables », a lancé le champion Hervé Savi.

Juliette MITONHOUN

22 août 2022 par