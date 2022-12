Les journées du 23 et 30 Décembre seront continues à Coris Bank

Nous portons à la connaissance de notre aimable clientèle qu’à l’occasion des fêtes de NOËL et du NOUVEL AN qui auront respectivement lieu les Dimanches 25 Décembre 2022 et ler Janvier 2023, les journées des Vendredis 23 et 30 décembre 2022 seront continues.

Par conséquent, nos agences seront ouvertes les Vendredis 23 et 30

décembre 2022 de 7h30 à 13h et fermées les Samedis 24 et 31 décembre 2022.

Toutefois, nos Guichets Automatiques restent fonctionnels 24h/24.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.