Les grandes décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres

Le gouvernement s’est réuni ce mercredi 2 mars 2022 pour la session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises.

Au titre des mesures normatives, les dispositions réglementaires de mise en œuvre de la stratégie de promotion et de développement de l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et l’innovation ; la mise en place du cadre institutionnel chargé de la formalisation du Compact régional du Bénin avec le Millenium Challenge Corporation (MCC) ; et la réorganisation de la pyramide sanitaire en République du Bénin, étaient en débats.

Pour ce qui concerne les communications, les points ci-après ont été abordés. Il s’agit de la contribution du Gouvernement du Bénin à la formulation du Compact du Bénin avec le Millénium Challenge Corporation (MCC) ; de la réalisation de l’étude de faisabilité de la mise en place d’un centre technique agro-alimentaire au Bénin ; de la réalisation des études dans le cadre de la construction d’un établissement hospitalier à Togbin et d’un centre de psychiatrie à Allada ; de la contractualisation pour la construction du collège d’enseignement de Ganvié, dans la commune de Sô-Ava ; et de la contractualisation pour l’assistance technique dans le cadre de l’accompagnement de l’Agence de développement du projet Sèmè-City.

