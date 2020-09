Les grandes décisions du conseil des ministres

Le Conseil des Ministres s’est réuni ce mercredi 23 septembre 2020, sous la présidence du Chef de l’État Patrice Talon. Plusieurs grandes décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire.

Il s’agit de la transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi portant protection et règles relatives au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) en République du Bénin et l’adoption des différentes formes d’organisations syndicales de travailleurs, des critères de leur représentativité et modalités d’organisation des élections professionnelles.

Le Conseil des ministres a aussi procédé à la modification du décret portant création et approbation des statuts du Centre de promotion de l’artisanat (CPA), et nomination des membres de son Conseil d’administration et l’intégration de soixante-seize (76) auditeurs de justice dans le corps des magistrats.

Le Conseil s’est penché sur la mise en œuvre des recommandations issues des missions d’investigation de différents corps de contrôle dans les formations sanitaires publiques.

M. Cossi Venant C. Quenum a été nommé, Directeur général de l’Agence nationale de Protection sociale.

