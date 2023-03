Les grandes décisions du Conseil des ministres du 15 mars

Le gouvernement s’est réuni en Conseil des ministres ce mercredi 15 mars 2023. Plusieurs grandes décisions ont été prises dont voici la teneur.

GRANDES DECISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU 15 MARS 2023

■ MESURES NORMATIVES

– approbation des statuts modifiés de l’Agence Nationale de promotion des Patrimoines et de développement du Tourisme, désormais dénommée Agence Nationale de développement des Patrimoines Touristiques ;

– composition, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil

national de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les

hépatites, lesinfectionssexuellement transmissibles et les épidémies.

■ COMMUNICATIONS

– Amélioration de la régulation du secteur desjeux de hasard, d’argent

et de paris ; et mise en place d’une plateforme de contrôle ;

– Acquisition de divers équipements au profit du Groupement national

de Sapeurs-Pompiers du Bénin ;

– Conditions de commercialisation des noix de cajou de la campagne

2022-2023.

■ MESURES INDIVIDUELLES

Nominations

– A la Présidence de la République

– Au ministère de la Santé

Les nominations suivantes ont été prononcées :

● A la présidence de la République

Présidente de l’Institut national de la Femme

Madame Huguette BOKPE GNACADJA

Secrétaire exécutive de l’Institut national de la Femme

Madame Flore Dênami DJINOU

● Au ministère de la Santé

Secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies Madame Akpédjé Anita Carolle WADAGNI.

