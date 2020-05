Les grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi

Réunis en session ordinaire du Conseil des ministres ce mercredi 20 mai 2020, les membres du gouvernement ont décidé de la réalisation des travaux de réaménagement et de reconfiguration des accès et des parkings extérieurs de l’aéroport international de Cotonou.

Au titre des mesures normatives, les membres du gouvernement ont décidé entre autres, de la modification des statuts du Centre de partenariat et d’expertise pour le développement durable et nomination des membres de son Conseil de gérance ; de la modification du décret n° 2017-039 du 25 janvier 2017 constatant l’approbation de la création de l’Agence nationale d’Approvisionnement en Eau potable en Milieu rural.

La réalisation des travaux de réhabilitation et d’aménagement de la voie carrefour : Général Brathier-clôture parc Mivvo dans la commune de Sèmè-Podji (PK10) était également au menu de la session.

Pour ce qui concerne les communications, il a été question de l’autorisation de la signature d’accords spécifiques entre l’Agence nationale d’Approvisionnement en Eau potable en Milieu rural (ANAEPMR) et les Communes du Bénin.

