Les grandes décisions de ce mercredi 30 mars

Le Conseil des ministres s’est réuni, ce mercredi 30 mars 2022, sous la présidence du chef de l’Etat Patrice Talon. Plusieurs grandes décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire.

Le Conseil des ministres s’est penché sur les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des noix de cajou. Les membres du gouvernement ont approuvé les statuts de l’Agence nationale de la météorologie. Les autres décisions portent sur le nouveau mécanisme d’élaboration et de suivi des textes de loi et leurs actes d’application et la réalisation des études techniques détaillées relatives aux travaux d’amélioration de la desserte en eau portable au quartier Akpakpa et environs. Plusieurs officiers supérieurs ont été promus dans les grades d’Inspecteur général de police 2e classe et de général de brigade.

A.Ayosso

30 mars 2022 par ,