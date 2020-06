Les grandes décisions de ce mercredi 3 juin

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 03 juin 2020 sous la présidence du Chef de l’Etat, Patrice Talon. Les membres du gouvernement ont pris plusieurs grandes décisions.

Les décisions portent sur l’instauration de l’Observatoire de la qualité des services financiers du Bénin ; la transmission à l’Assemblée nationale pour étude, du projet de loi portant organisation et règlementation des activités statistiques en République du Bénin. Les communications sont relatives à la contractualisation pour la mission d’assistance dans le cadre du projet de construction d’une raffinerie au Bénin et la réalisation des études de faisabilité des programmes de mise en œuvre de la stratégie nationale de l’Enseignement et la Formation Techniques et professionnels.

