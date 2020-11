Les grandes décisions de ce mercredi 18 novembre

Le Conseil des Ministres s’est réuni ce mercredi 18 novembre 2020, sous la présidence du Chef de l’État Patrice. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire.

Le gouvernement béninois a décidé ce mercredi en conseil des ministres de la mise en place de l’Agence Nationale d’Equipment et du Patrimoine Immobilier de la Justice (ANEPIJ) ; de l’institution des examens nationaux de Licence et Master dans les filières de formations non homologuées des établissements privés d’enseignement supérieur et de la ratification de l’accord de prêt signé entre le Bénin et la Banque Africaine de Développement dans le cadre du financement du projet d’appui au Programme d’assainissement pluvial de Cotonou.

Par ailleurs, les membres du Conseil d’Administration de l’Agence de développement de l’entreprenariat des jeunes ont été nommés.

Des nominations ont été aussi prononcées au ministère de la Santé et au ministère du Numérique et de la Digitalisation.

A.A.A

18 novembre 2020 par