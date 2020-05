Les frontières terrestres fermées ce dimanche 17 mai

Par communiqué en date du 14 mai, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique Sacca Lafia informe de la fermeture des frontières terrestres et des débits de boissons ce dimanche 17 mai 2020. La tenue des marchés et des manifestations est également interdite. Ces mesures sont prises pour le bon déroulement du scrutin.

Selon le communiqué du ministre Sacca Lafia, « la tenue des marchés et des manifestations publiques est interdite sur toute l’étendue du territoire national le dimanche 17 mai 2020 de 06 heures à 20 heures ».

La deuxième mesure est relative à la fermeture des frontières terrestres de la République du Bénin avec les pays limitrophes du dimanche 17 mai 2020 à 00 heure au lundi 18 mai 2020 à 06 heures.

« Par ailleurs, la mesure de fermeture des débits de boisson et autres établissements assimilés, prescrite dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19 reste en vigueur », souligne le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.

Sacca Lafia invite les populations à se conformer aux mesures afin que le scrutin du dimanche 17 mai 2020 se déroule dans le calme l’ordre et la discipline.

Les préfets de département et les maires de commune sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne, les dispositions nécessaires au strict respect des prescriptions.

