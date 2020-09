Les frais supplémentaires supprimés lors des opérations de telepaiement

Plus aucun coût supplémentaire lors du paiement en ligne des impôts pour les utilisateurs de la plateforme e-services. L’information a été rendue publique par communiqué en date du 07 septembre 2020 signé du directeur général des Impôts, Nicolas Yenoussi.

Selon le communiqué, la Direction Générale des Impôts et les banques sont parvenues à un accord visant à supprimer les frais prélevés à l’occasion des virements. Une décision qui vise à pallier les difficultés que rencontrent les contribuables à lors des opérations de télépaiement. Les utilisateurs de la plateforme e-services ne supporteront plus aucun coût supplémentaire lors du paiement en ligne de leurs impôts.

Le Directeur Général des Impôts les exhorte également à constituer dans la mesure du possible un panier unique de tous les impôts et taxes à payer, en vue d’un traitement diligent de leurs dossiers.

