Les festivités de la 213e édition de la Gaani débutent ce jour à Nikki

Prévu pour une durée de 72 heures, le festival identitaire de la Gaani 2024 débute ce vendredi 13 septembre et se prolonge jusqu’au dimanche 15 qui par ailleurs coïncide avec le Maouloud.

Les peuples Baatonou et Bo du Bénin, du Togo et du Nigéria convergent tous à partir de ce jour vers la « Cité impériale » de Nikki située au Nord-est du Bénin. Ces festivités marquées par des rituels à l’instar des Tambours sacrés (Sonkirou) et de la procession équestre au cours de laquelle, les cavaliers membres de la noblesse ou de la garde royale accompagnent l’empereur et lui renouvellent leur allégeance.

La 213e édition de la Gaani a une couleur particulière. En effet, elle consacre la deuxième organisation sous le règne de son Altesse Séro Torou Touko Sari porté sur le trône il y a seulement un an. Mais aussi, ce sera la dernière fois que l’actuel palais abritera les festivités. En effet, le nouveau Palais impérial du Baru Tem sera inauguré l’année prochaine avec une arène de 3500 places et un parking de 300 véhicules disponibles.

Le clou des festivités de cette année sera marqué entre autres par le parcours impérial de 11 kilomètres et les 7 escales sur les tombes des ancêtres sans toutefois oublier le Gnon Kogui, la Reine-mère, symbole du pouvoir féminin qui occupe un rang très élevé dans la hiérarchie impériale. Des milliers de visiteurs étrangers se bousculent déjà aux portes de la ville.

