Les femmes transformatrices de manioc apportent leurs contributions

A l’Ecole primaire publique Kouba (arrondissement de Kouarfa, commune de Toucountouna) dans le département de l’Atacora, le groupement des femmes transformatrices de manioc et de ses dérivés s’impliquent au quotidien dans la gestion et le bon fonctionnement de la cantine scolaire. Ces femmes, ravitaillent régulièrement la cantine de l’école en gari, en vivres, mais apporte aussi leurs connaissances aux filles de l’école. A travers cet engagement, elles contribuent à la pérennisation du programme de cantine scolaire dans leur localité.

Les femmes transformatrices de manioc et de ses dérivés de Kouba sont actives dans la vie de la cantine scolaire dans leur localité. Elles apportent régulièrement un coup de pouce et œuvrent pour la réussite et la pérennisation de la cantine scolaire à Kouba pour le bien-être des enfants de la localité. Pour elles, la cantine scolaire est une chance pour l’école béninoise. Cette initiative du gouvernement, doit bénéficier de l’accompagnement de toutes les couches sociales. Et c’est conscient de cela que ce groupement a décidé d’accompagner la cantine scolaire. Le soutien de ces femmes est essentiellement en nature. Elles donnent régulièrement du gari, des vivres en appui à cette initiative gouvernementale, qui consiste à nourrir les enfants des écoles maternelles et primaires publiques en repas chaud tous les jours de classe à midi.

Selon la présidente du groupement Katoumi Adamou, la relation de sa structure avec l’école date depuis des années. Cette association s’est donnée pour tâche de former les filles à la fabrication du gari et à tous les dérivés du manioc. A l’avènement de la cantine scolaire, le groupement séduit, par les bienfaits de cette initiative, a décidé d’apporter sa part à l’édifice. C’est ainsi qu’il a fait l’option d’appuyer la cantine scolaire en gari, en vivres et en formations. « Quand nous, on avait l’âge d’aller à l’école, il n’y avait pas une telle initiative. Si la cantine scolaire existait, je n’allais pas m’arrêter au CE1. Je salue le Gouvernement pour cette belle idée et remercie le Programme alimentaire mondial (PAM) pour la bonne gestion du programme. Grâce aux cantines, nos enfants sont désormais à l’école. Nous ne nous soucions plus de ce que les enfants vont manger à midi, les jours de classe. Les cantines nous permettent de vaquer, sans soucis, à nos travaux de transformation du manioc et aux travaux champêtres », témoigne Mme Adamou.

L’Epp Kouba n’a jamais acheté de fagot de bois pour la cuisson des aliments. Ce sont les femmes qui s’en occupent. Celles-ci s’organisent et vont régulièrement chercher, pour l’école, des bois de chauffe dans les forêts.

Outre l’accompagnement en vivres, en fagots de bois, le groupement s’est donné une autre mission. Il s’agit de sensibiliser toute la communauté à soutenir fortement le programme. Une initiative qui fait augmenter le taux de participation communautaire dans la gestion des cantines dans la localité.

L’engagement communautaire au top

A l’Epp Kouba, la communauté est bien engagée pour la bonne gestion des cantines scolaires. Ces hommes et femmes apportent leurs contributions pour que la mise en œuvre du programme des cantines scolaires ne souffre d’aucune insuffisance.

D’après le Directeur de l’Epp Kouba, Antoine Biaou, l’établissement compte 206 élèves dont 83 filles. Cette école bénéficie régulièrement de la part de la communauté des céréales comme : haricots et maïs. Cette population a mis à la disposition de l’école tout un domaine qui est utilisé pour la culture du maïs et de soja pour apporter de la protéine aux enfants.

« La cantine est bien gérée à Kouba. Les parents d’élèves et tous les enseignants de l’école apportent régulièrement leurs contributions. Grace à nos femmes, la cuisine tient bien. Les enfants mangent toujours à l’heure. Les mets servis sont de bonne qualité », témoigne le Directeur, qui rêve de voir son école occuper la première place en matière de bonne gestion des cantines scolaires dans le département de l’Atacora et sur le plan national.

Antoine Biaou prend l’engagement de valoriser la parcelle offerte par la communauté, de veiller à la bonne gestion du jardin de l’école et du moulin à maïs mis à leur disposition par Choithrams, l’un des partenaires du PAM.

Juliette MITONHOUN

17 novembre 2020 par