Les femmes de la CNSS décrètent 2h de service supplémentaire gratuit

L’Amicale des femmes de la Caisse nationale de sécurité sociale (AF CNSS) a procédé au lancement de deux initiatives majeures à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme (JIF) vendredi 08 mars 2024 à la salle Majestic de Cadjèhoun. Il s’agit de la Solidarité de l’AF CNSS et du mois de l’empreinte CNSS à travers laquelle, les femmes de la caisse entendent effectuer chaque semaine, et pendant tout le mois de mars, deux heures de service supplémentaire gratuit. L’annonce a été faite par la présidente de l’AF CNSS, Raïssatou AMI-TOURE en présence de Apollinaire TCHINTCHIN, directeur général de la CNSS, et de plusieurs autres responsables de la caisse.

L’AF CNSS a célébré la 2e édition de la journée de la femme. Les activités prévues dans le cadre de cette édition se sont achevées vendredi 08 mars 2024 par une grande cérémonie riche en couleurs, et à laquelle ont pris part les femmes venues des agences régionales, et plusieurs responsables de la CNSS.

En début de cérémonie, le directeur des ressources humaines, Roger ABALLO a invité, les femmes de la CNSS, 50% du personnel toutes catégories confondues selon les statistiques, à faire un effort pour contribuer fortement à la production, car souligne-t-il, c’est de la production que l’administration tirera les fruits afin de trouver les moyens à mettre à leur disposition pour les réjouissances du 08 mars, seule occasion de l’année pour réfléchir à la condition de la femme.

Promouvoir l’égalité des sexes et le bien-être des femmes

Julien FADONOUGBO, secrétaire général du SYNASS, a félicité les femmes de la CNSS qui, grâce à leur amicale, donnent un cachet spécial à la journée du 08 mars. Au-delà des festivités, des actions sociales sont entreprises pour impacter la communauté, s’est-il réjoui. Selon le secrétaire général, la journée du 08 mars dédiée à la femme, est un créneau idéal pour poser les jalons nécessaires qui encourageront toutes les initiatives novatrices de la femme. Le thème choisi cette année selon lui, appelle plus que jamais à parvenir à l’égalité des sexes et au bien-être social des femmes dans tous les aspects de la vie […] car, poursuit-il, lorsque la femme prospère, c’est la société qui prospère. « Investir dans le capital femme, c’est investir dans son éducation, dans sa santé et dans son autonomisation », a fait savoir Julien FADONOUGBO.

Pour Francine C. AISSI, marraine de l’édition, le 08 mars est une occasion pour réfléchir sur la condition de femme afin de prendre des résolutions fermes pour son épanouissement. Le thème de cette édition pour elle, plante le décor de « la stratégie de développement de la femme ». Cette thématique selon la marraine, souligne « l’importance cruciale d’investir dans l’égalité des sexes et le bien-être des femmes dans tous les aspects de la vie ». « Pour créer des économies prospères, et une planète saine, il est essentiel de parvenir à cette égalité des sexes. Chaque journée internationale de la femme représente une opportunité d’informer sur des thèmes liés à des enjeux majeurs. C’est une occasion pour les femmes d’organiser des activités de sensibilisation et de mobilisation de ressources », a expliqué la secrétaire générale du patronat avant d’invité les femmes de l’amicale à suivre avec attention, les différentes communications afin de les enrichir de leurs précieuses contributions.

« L’égalité des sexes est le principal mobilisateur qui rend possible la réalisation de tous les autres objectifs de développement, qu’il s’agisse de la santé, de la nutrition, de l’éducation ou du climat. Les preuves sont là et les solutions sont connues. Ce qui nous a manqué, c’est l’action collective nécessaire », a souligné la présidente de l’AF CNSS. Après avoir rappelé quelques efforts de promotion de la femme et des obstacles à son plein épanouissement, elle a invité les femmes de l’amicale qu’elle préside, à « accélérer le rythme » « C’est l’occasion pour nous de nous investir autrement », a-t-elle indiqué.

Le 08 mars selon le directeur général de la CNSS, est une journée de réflexion sur la condition de la femme. « Il ne s’agit pas d’une récréation officielle, ni un folklore », a souligné Apollinaire TCHINTCHIN rassurant de l’engagement constant de sa direction à l’amplifier. « Jamais à la CNSS, la femme n’aura le statut d’une personne qui ne compte, que lorsqu’on aura fini de compter les choses », a-t-il rassuré.

Renforcement des capacités de la femme au 3e âge, don de matériels aux groupements villageois, et une opération de don de sang au profit du CHU-MEL sont entre autres, les activités organisées dans le cadre de l’édition 2024 de la journée de la femme, soutenue par World Association for Development.

« Investir dans les femmes, accélérer les rythmes », c’est le thème retenu cette année pour la Journée internationale de la femme. Des thématiques relatives aux droits politiques, aux droits du travail, le droit à la santé, etc, ont été développées lors de la célébration à la CNSS.

F. A. A.

11 mars 2024 par ,