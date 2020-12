Les exigences de l’opposition avant l’élection

’’Les Démocrates’’de Éric Houndété, ‘’La Dynamique Unitaire pour la Démocratie et le Développement (DUD) de l’ex-député Valentin Houdé, la ‘’Flamme Renouvelée’’ (PFR) de Gabriel Ajavon, la Grande Solidarité Républicaine (GSR) et le mouvement de Joël Aïvo rejettent la liste électorale et exigent l’organisation d’un audit de ladite liste avant la tenue de la présidentielle de 2021. C’est à travers une déclaration rendue publique le dimanche 27 décembre 2020.

« Aucune élection ne peut être transparente sans une liste électorale crédible, élaborée sous le contrôle vigilant de toutes les parties : opposition, mouvance et société civile. C’est la raison pour laquelle toutes les Listes électorale permanentes et informatisées ont été conçues pour être paritaire (…). Il se fait qu’avec l’élection d’une Assemblée monocolore, le Cos-Lépi est aussi monocolore », a alerté le collectif des partis d’opposition par la voix d’Eric Houndété.

De plus, « ladite liste a été mise cause, il y a quelques semaines, par des décisions de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples », rappelle le président du parti ‘’Les Démocrates’’.

Le collectif dénonce le processus du RAVIP qui a été fait dans une « totale opacité et en dehors des structures prévues pour la distribution de tels actes ». C’est pour ces motifs que le collectif exigent l’audit de la liste électorale avant son utilisation pour la présidentielle de 2021.

Les partis rejettent également les institutions en place. « Au vu de l’accaparement de toutes les institutions de la République, y compris celles en charge des élections dans notre pays, il n’est pas possible d’organiser des élections transparentes et équitables sans revoir la composition des institutions pour associer l’opposition suivant l’esprit de la conférence nationale de février 1990 qui a présidé la bonne marche, dans la paix, des institutions dans notre pays depuis plus 30 ans », ont ajouté les partis d’opposition.

M. M.

