Les évêques s’inquiètent pour l’avenir des jeunes

La Conférence épiscopale du Bénin s’inquiète de la consommation de boissons alcoolisées par les jeunes. Au terme de leur session plénière ordinaire tenue du 7 au 10 janvier 2020, les évêques ont attiré l’attention du public sur le phénomène. Selon le porte-parole des évêques, « au plan social, la Conférence épiscopale du Bénin est préoccupée par la consommation excessive de l’alcool par une frange importante de la jeunesse de notre pays ». Eugène Cyrille Houndékon indique que ceux-ci le font « par suivisme ou pour satisfaire un plaisir éphémère ». Le prélat pense qu’en agissant ainsi, « beaucoup de jeunes détruisent leur santé et compromettent leur avenir ».

Les évêques estiment qu’il faut agir. Et pour cela, ils appellent chacun selon sa capacité à se mettre dans la dance. « Les évêques du Bénin invitent les parents, les leaders religieux, les aumôniers, les mouvements de jeunes et les éducateurs à divers niveaux à sensibiliser les jeunes sur les nombreux dangers liés à la consommation immodérée de l’alcool ».

Pour Cyrille Houndékon, ce comportement des jeunes crée plusieurs dégâts notamment les accidents de la circulation, l’invalidité et bien d’autres.

G.A.

10 janvier 2020 par