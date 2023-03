Les étudiants de la FLLAC en grève de 48 H dès ce lundi

Une grève dite pacifique de 48 H est déclenchée ce lundi 20 mars 2023 dans tous les départements de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication (FLLAC) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC).

En l’absence d’une suite favorable à leurs revendications (suppression des soutenances en licence dans tous les départements de la FLLAC, recrutement urgent d’enseignants permanents pour le compte de la faculté et la mise en application de l’article 48 du règlement pédagogique de la FLLAC), les étudiants de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication (FLLAC) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) changent de fusil d’épaule.

Ils déclenchent une grève dite pacifique de 48 H à partir de ce lundi 20 mars 2023 « dans la perspective de trouver satisfaction aux différentes situations qui prévalent dans notre prestigieuse faculté »

Le mouvement a été annoncé à travers une note du Bureau d’Union d’Entités (BUE) de la FLLAC en date du 19 mars 2023.

