Les étudiants de Parakou acquis au programme de législature du BR

Les étudiants de Parakou ont accueilli, samedi 31 décembre 2022, le ministre d’Etat chargé du développement et la coordination de l’action gouvernementale et Secrétaire Général National du parti Bloc Républicain (BR), Abdoulaye Bio Tchané, à la salle d’alphabétisation de Parakou. C’est en présence de plusieurs têtes de pont du parti BR dans la localité.

A l’initiative de l’Organisation de la Jeunesse du Bloc Républicain (OJBR), section de Parakou, le ministre d’Etat chargé du développement et la coordination de l’action gouvernementale et Secrétaire Général National du parti Bloc Républicain (BR), Abdoulaye Bio Tchané a échangé, samedi 31 décembre 2022, avec les étudiants de la ville de Parakou.

« Présentation du programme de législature du Bloc Républicain pour les législatives de janvier 2023 », est le thème de la rencontre déroulée en présence des députés Rachidi Gbadamassi, Sounon Bouko Bio, Nouhoum Bida, Mariam Baba Moussa du maire honoraire Charles Toko, du maire de Parakou Inoussa Chabi Zime, de Alexis Darboux de la fondation Darboux.

La présidente du comité d’organisation Faridath Naro, le maire de Parakou Inoussa Chabi Zime ont fait part aux étudiants de la préoccupation majeure au parti BR : l’amélioration des conditions de vie. Occasion pour le député Rachidi Gbadamassi de faire part au premier responsable du parti des doléances des populations dont l’emploi des jeunes.

Le Secrétaire Général National du parti Bloc Républicain (BR), Abdoulaye Bio Tchané a présenté aux étudiants, le programme du Bloc Républicain pour la 9è législature, les grands axes d’orientation du parti. Il est nécessaire de donner une large majorité au président Patrice Talon pour poursuivre le développement entamé et cela doit se faire à travers l’élection des candidats du Bloc Républicain. Le Secrétaire Général National du Bloc Républicain a invité alors les étudiants à faire le choix utile le dimanche 8 janvier 2023.

2 janvier 2023