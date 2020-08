Les épreuves physiques et sportives démarrent

La seconde phase des épreuves du Baccalauréat à démarré ce lundi 17 août 2020 pour les candidats admissibles.

Les candidats admissibles à l’examen du Bac, session de juillet 2020, passent les épreuves physiques et sportives ce lundi 17 août 2020. A cette phase du processus qui durera deux jours, les candidats "aptes" sont soumis au grimper à la corde, à la course de vitesse et à la gymnastique au sol. Les "inaptes" seront également dans leurs centres d’examen pour présenter leur certificat d’inaptitude.

A l’issue des épreuves sportives, les candidats admissibles qui ne réuniront pas la moyenne indiquée subiront des épreuves orales au terme d’une nouvelle délibération.

Au total, 46181 candidats admissibles passent les épreuves physiques et sportives.

M. M.

17 août 2020 par