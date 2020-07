Les épreuves écrites lancées officiellement ce lundi à Pobè

Le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Cakpo a procédé au lancement officiel des épreuves écrites de l’examen du BEPC ce lundi 13 juillet 2020 au CEG1 de Pobè. 6.609 candidats planchent pour cet examen dans le département du Plateau qui a abrité le lancement au plan national cette année.

Après avoir dopé le moral des candidats, le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle les a invités à la sérénité et à la concentration. Les épreuves qui leur sont proposées sont à leur porté, a-t-il fait savoir soulignant que le BEPC n’est pas un concours. « Un concours c’est-à-dire quoi, c’est qu’on a besoin d’un certain nombre d’admis. Alors que le BEPC, c’est autant d’admis que possible. C’est-à-dire ceux-là qui ont pu atteindre le seuil convenu pour réussir », a expliqué Mahougnon Cakpo. « Avec un peu plus de sérénité et de concentration vous allez vous retrouver et je vous souhaite bonne chance », a-t-il ajouté.

Le ministre n’a pas manqué d’expliquer aux candidats l’ambition du gouvernement du président Patrice Talon de faire de l’éducation, le levier de développement économique et social. Raison pour laquelle, en dépit de la pandémie du Coronavirus, des dispositions ont été prises pour valider l’année.

Conscient et fier des dispositions prises pour le bon déroulement de l’examen, Mahougnon Cakpo a invité les différents acteurs impliqués dans son organisation à la sérénité jusqu’à la fin, afin que tout se déroule sans incident sur toute l’étendue du territoire national.

149.398 candidats composent pour le BEPC, session de juillet 2020 sur toute l’étendue du territoire national.

F. A. A.

13 juillet 2020 par