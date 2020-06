Les épreuves d’EA et d’EPS tirées au sort pour le CEP 2020

Les épreuves d’Education artistique (EA) et d’éducation physique et sportive (EPS) pour les candidats à l’examen du Certificat d’étude primaire (CEP), session de juillet 2020 sont désormais connues.

Au terme du tirage au sort qui a eu lieu ce vendredi 5 juin 2020 dans la salle de Conférence de la Direction Départementale des Enseignements Maternel et Primaire de l’Ouémé, l’épreuve de dessin a été retenue en éducation artistique.

Pour le compte des épreuves de l’ éducation physique et sportive, il s’agit de la course de vitesse et le lancer de balles.

En 2019, les candidats ont composé dans les épreuves de couture, de grimper et de saut en hauteur.

