Les enseignants aspirants invités à l’ANPE dès le 19 Octobre

L’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) a invité les enseignants aspirants déployés au titre de l’année scolaire 2020-2021 dans ses antennes départementales pour l’accomplissement des formalités liées à la signature de leur contrat.

Le Ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle a rendu publique la liste des enseignants aspirants qui sont déployés dans les collèges au titre de l’année scolaire 2020-2021. Les personnes concernées sont invités à se rendre dans les locaux des antennes départementales de I’ANPE sises dans leur lieu d’affectation. Il s’agit des antennes de Kandi, Natitingou, Ouidah, Abomey-Calavi, Parakou, Dassa-Zoumè et Azovè.

Chaque aspirant doit se munir du certificat de prise de service, d’une copie de l’emploi du temps, d’une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité, d’une copie légalisée de l’extrait d’acte de naissance, de deux (2) photos d’identité, d’une photocopie du récépissé du RAVIP ou du CIP, d’une copie du relevé d’identité bancaire (RlB) et d’une chemise dossier aux fins d’accomplir les formalités liées à la signature de son contrat de travail.

Les enseignants aspirants se rendront dans les antennes de l’ANPE du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre 2020 de 08 heures à 18 heures.

M. M.

18 octobre 2020 par